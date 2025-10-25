北海道幌加内町で2025年10月23日、クマの目撃情報がありました。幌加内町添牛内で、2025年10月23日午後7時すぎ、国道275号を車で走っていた運転手の40代男性がクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長は約1.5メートルで、車の走行方向と同じ南方向へ走っていったということです。けが人はいません。警察が警戒を強めています。