中国のSNS・小紅書（RED）に17日、日本旅行に関する投稿があり、大きな注目を集めた。投稿者は1枚目の画像で「あなたたちが両親を連れて日本に行った時に一番多く発する言葉は…」とつづり、その答えとしてスワイプした2枚目の画像に「小声点（声を小さくして）」と記した。投稿者は「合ってるんじゃない？」とユーザーらに問い掛けている。これに、中国のネットユーザーからは1400を超えるコメントが寄せられており、「確かに一番