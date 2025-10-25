南島原市の国道で25日朝、道路を横断していた女性が軽トラックにはねられる事故がありました。 25日午前4時50分頃、南島原市口之津町の国道で、道路を横断していた70代の女性が、島原市方向から加津佐町方向へ右折していた軽トラックにはねられました。 警察によりますと、女性は全身を打つなどし大村市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。 軽トラックを運転していた30代の男性に、ケガはありませんで