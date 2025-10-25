ファミリマートが、ドジャース・大谷のパッケージ商品「大きなおむすび僕の梅おかか」の売上の一部を活用して行っている社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」のおむすび贈呈式が25日、八王子学園八王子高校で行われた。全国の部活動に励む生徒たちを応援する活動で、同校サッカー部へ、サプライズで約50個、7種類のおむすびが差し入れ。大谷からの「僕も学生の時、おむすびを食べる時間を楽しみに部活に励んでいまし