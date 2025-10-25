◇プロ野球 日本シリーズ 第1戦 ソフトバンク-阪神(25日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが初回、近藤健介選手のタイムリーで先制に成功しました。1回表の阪神の攻撃では、2アウトから森下翔太選手の2塁打を浴びピンチを招いた先発・有原航平投手。しかし佐藤輝明選手を空振り三振に取り、無失点にしのぎました。この先制点のピンチを切り抜けたソフトバンクは、直後に流れを引き寄せます。対する阪神の先発・村上頌樹投手の前に