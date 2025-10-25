皆さんは、兵庫県西宮市にある細い細い橋「生瀬水管橋（なまぜすいかんきょう）」をご存じでしょうか？ずいぶん前から噂になっていて「一度渡ってみたいなあ」と思っていたので、このたび、行ってまいりました。この橋は、宝塚駅から北西に約15分ほど歩いた場所にあります。武庫川の生瀬地区あたりに位置するのですが……、ありました！橋を見た瞬間に出た言葉が、「うわあ〜!?ほっそ〜！」。想像を超える細さです。橋