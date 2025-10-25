壁に埋め込まれた猫ちゃん用通路の前に座り込んでいた猫ちゃん。通路の向こう側から他の猫ちゃんが姿を現したところ、面倒見の良い姿を見せてくれたと注目を集めています。投稿は74万再生を突破。投稿を見た人からは、「仲良しでめちゃくちゃかわいい」「仲間に入れてほしい」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：通路の前に座っている猫→通路から他の猫が出てくると…】 通路の前で待機中のレイパパレちゃん 面