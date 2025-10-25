決められていればアシスト「悪くなかった。だけど、得点してナンボなんで」日本代表がブラジル代表から歴史的な初勝利を挙げた舞台となった味の素スタジアム。ここを本拠地とするFC東京のDF長友佑都は、その試合でベンチ入りしたものの出場機会は訪れなかった。その日以来となる味の素スタジアムでの公式戦となった10月25日のファジアーノ岡山戦、スタンドからは日本代表の森保一監督が見守るなか、39歳のDFは攻守に躍動した。