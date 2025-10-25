◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節横浜ＦＭ３―０広島（２５日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで広島に３―０で勝利し、Ｊ１残留に前進した。前半１２分に広島ＧＫ大迫のキックを高い位置でＭＦ喜田がカットし、ゴール前のＭＦ植中にパス。植中はワンタッチで前向くと、右足ミドルシュートをゴール左へ決めた。ＶＡＲでオフサイドチェックが入ったが判定は変わらず。植中の２試合連続得点で、貴重な先制点を奪った。前半