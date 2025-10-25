テクノバンド「電気グルーヴ」の石野卓球（57）が25日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。石野は「布袋さんと豊洲で朝寿司楽しかった！」とつづり、布袋寅泰と肩を組む2ショットを投稿。ファンからは「激エモ2ショット！」「えー！意外な組み合わせ！」「すごい。いろいろすごいです」「凄い！布袋さん存在感ありすぎ！」など歓喜の声が寄せられた。石野と布袋は、今年布袋がリリースしたア