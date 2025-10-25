◇米男子ゴルフツアーユタ銀行選手権第2日（2025年10月25日米ユタ州ブラックデザート・リゾートGC＝7421ヤード、パー71）2日連続で日没サスペンデッドとなった。順位は暫定。第1ラウンドで66をマークし4位発進した金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は第2ラウンドを1イーグル、3バーディー、2ボギーの68で回り、通算8アンダーの5位で決勝ラウンド進出を決めた。大西魁斗（27＝ZOZO）は6アンダーで14位につけた。久常