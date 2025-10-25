「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）「天性の男性ソプラノ歌手」ことソプラニスタの岡本知高が試合前に国歌を独唱した。黄金に輝くきらびやかなローブ風の衣装をまとって登場し、美しく伸びのある高音で君が代を歌い上げた。ネット上では「この人の歌声は心地良くていい」「すげえいい声素晴らしい」「すごいな」「やっぱりレベチやな」「過去一最高の独唱だったわ」