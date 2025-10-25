「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク元監督の工藤公康氏が始球式に登場した。背番号８１のユニホーム姿で投球した。工藤氏は２０１５年から２０２１年までソフトバンクを指揮。就任１年目でチームを日本一に導くなど７シーズンで５度の日本一となった。また、ソプラニスタ・岡本知高が国歌独唱。伸びのある歌声で２５年の日本シリーズをもり立てた。