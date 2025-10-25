タレントの村重杏奈さんが、 ファッション誌「ViVi」の表紙記念記者会見に登壇しました。【写真を見る】【村重杏奈】来春に1st写真集発売をサプライズ発表「急いで“品”を取り戻しに行ってる」ギャルから「自立界隈・村重」へ冒頭、村重さんの初ViVi表紙を祝して、編集長が花束をサプライズ贈呈。村重さんは、“イェーイ！専属モデルでも、なんでもないけど！ViVi！”と、大喜びしていました。 村重さん自身、ファッション