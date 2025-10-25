いよいよ開催が26日に迫った、金沢マラソン2025。大会ゲストでオリンピック金メダリストの野口みずきさんらが、子どもたちに速く走るための技術を伝授するランニング教室が25日、金沢市内で開かれました。アテネ五輪 金メダリスト・野口みずきさん「姿勢が良くないとすぐに怪我したりするので、それを防ぐためにも姿勢を意識して走った方がいい」金沢マラソンのフィニッシュ地点の西部緑地公園陸上競技場で開かれたこの教室には、