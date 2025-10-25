能登の復興を応援する人気歌謡グループ「純烈」が25日、のと鉄道の特別列車に乗り込み、1日車掌として被災地の人たちに元気を届けました。この取り組みは和倉温泉観光協会と旅館協同組合が開催したもので、抽選で選ばれた能登地区在住の30人がスーパー銭湯アイドル「純烈」のメンバーとふれあいながら、和倉温泉駅から穴水駅までの列車の旅を楽しみます。乗客たちは流れる能登の美しい風景のなか純烈の愉快なトークで笑顔が溢れま