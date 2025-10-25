山形市の住宅展示場できょうから、生活を彩る雑貨やコーヒーショップなどが集まるマルシェが始まり、賑わいを見せています。 【写真を見る】生活を彩る雑貨やコーヒーショップなど集まる住宅展示場で「しましま市」（山形） 山形市嶋北のＴＵＹ次世代住宅展示場「シマカラ」で始まったのは「しましま市２０２５」です。 「暮らしにオイシイものとイロドリを」テーマに食器や家具、園芸用品やワ