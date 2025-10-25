北海道・江別警察署は2025年10月25日、酒気帯び運転の疑いで美唄市に住む自称・自衛官の男（23）を逮捕しました。男は25日午前8時前r、江別市江別太付近の道路で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、男は江別太付近の国道で中央分離帯に乗り上げてポールを倒す事故を起こしていて、ポールは対向車線を走っていた別の車に衝突したということです。この事故によるけが人はいませ