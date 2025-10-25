子どもたちが長崎くんちの演し物に挑戦する「ちびっこくんち」が25日、長崎市で行われました。 しなやかに舞う、本踊りや。 息の合ったコッコデショ。 秋の大祭「長崎くんち」を終えたこの時期に毎年行われる「ちびっこくんち」。 長崎市内の4つの幼稚園や保育園からおよそ250人が参加しました。 （園児） 「まわれのところがたのしかった」 「はしるところをがんばった」 「たのしかった」 会場には多くの保護者が駆けつ