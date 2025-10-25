2025年10月25日午後3時すぎ、北海道八雲町で相次いでクマが目撃されました。午後3時15分ごろ、八雲町熊石黒岩町付近の国道229号を車で走行していた女性が、道路脇に体長約1.5メートルのクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、約30分後に確認のため訪れた警察官も、同じ個体とみられるクマを目撃したということです。午後3時40分ごろにも、同じ女性が約2キロ離れた熊石見日町の国道で約1.5メートルのクマを目撃しま