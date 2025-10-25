原爆で犠牲になった人たちを追悼し、世界平和の実現を訴える「市民大行進」が25日、長崎市で行われました。 10月24日からの「国連軍縮週間」に合わせ53年前から開催されている「市民大行進」。 被爆者ら市民約1100人が参加し、長崎市の平和公園から爆心地公園まで行進しました。 （小学4年生） 「平和になってほしい」 （ 被爆者・田中 安次郎さん（83）） 「こんな平和な世界がいつまでも続かないといけないという気持ちを