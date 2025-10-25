◇SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（2025年10月25日みずほペイペイD ）元ソフトバンク監督の工藤公康氏（62）が「SMBC日本シリーズ2025」第1戦の始球式に登板した。大舞台にふさわしく、通算224勝を挙げたレジェンド左腕が登場。現役時代をほうふつとさせる華麗な投球フォームで球場を沸かせたものの、まさかの“アクシデント”が発生した。TBS系の地上波中継が工藤氏の始球式のタイミングで守備位置に就