乃木坂46の公式YouTubeチャンネルが25日に更新され、40枚目シングル曲のアンダーフォーメーションを発表した。五百城茉央（20）がセンターを務める。フォーメーションは以下の通り。（3列目左から）伊藤理々杏、佐藤璃果、柴田柚菜、奥田いろは、黒見明香、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティー（2列目左から）田村真佑、林瑠奈、冨里奈央、金川紗耶（1列目左から）矢久保美緒、五百城茉央、松尾美佑なお矢久保は今シングル