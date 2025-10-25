◆米女子プロゴルフツアー団体対抗戦インターナショナル・クラウン第３日（２５日、韓国・新朝鮮ＣＣ＝６５４２ヤード、パー７２）日本は韓国に１勝１分けで勝ち越し、通算２勝２分け２敗となり、１次リーグＢ組２位で２６日の準決勝進出を決めた。Ａ組１位の米国と対戦する。古江彩佳（富士通）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）組は高真栄、ユ・ヘラン組と引き分けて、西郷真央（島津製作所）、山下美夢有（花王）組は