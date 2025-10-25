大相撲秋場所で５度目の優勝を果たした横綱・大の里（二所ノ関）が２５日、地元・石川の「こまつドーム」（小松市）でトークショーを開催した。約２５０人が見つめる中、２場所連続の賜杯が期待される九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）も見据えて「横綱は常に優勝争いをしなくてはいけない。これからも何回も優勝して長く（現役を）やりたい」と決意表明。結果が出せなければ引退しかない地位だけに、一年納めの本場