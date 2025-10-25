横浜地方気象台は２５日、大雨に関する気象情報を発表した。県内は２６日朝から夕方にかけ、雷を伴った強い雨の降る所があり、警報級の大雨になる可能性もあるという。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意するよう呼びかけている。２５日までに降った雨で地盤が緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる可能性がある。気象台によると、２６日は三陸沖に前線を伴った低気圧が発生する見込みで、低