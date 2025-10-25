バラエティー番組『非頂上会談』（原題）で名を知らせたロビン・デイアナとキム・ソヨン夫妻が、妊娠発表から約10日で残念なニュースを伝えた。【写真】韓国女優、「年に3回の流産、心崩れた」去る10月24日、ロビン夫妻はYouTubeチャンネルを通じて、「こんにちは、ロ夫婦です。3日ほどアップロードを休もうと思います！今日はもともと赤ちゃんの心臓の音を聞きに行く日だったのですが、心臓の音を聞けずに帰ってきました。火曜日