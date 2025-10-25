【モデルプレス＝2025/10/25】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が10月23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈ワンピース姿を公開した。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、美脚際立つニットワンピ姿◆辻加純、ミニワンピ姿で美脚披露辻は、チェック柄のミニ丈ワンピースを着用した鏡越しの自撮りショットを投稿。足元はショート丈のブーツを合わせ、スラリとした美しい脚が際立た