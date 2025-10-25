スピードスケート全日本距離別選手権第2日（2025年10月25日長野市エムウェーブ）女子1000メートルは、来年2月のミラノ・コルティナ五輪で2連覇が懸かる高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が1分14秒74の好タイムで9年連続9度目の優勝を飾った。同種目の優勝回数は8度の小平奈緒を上回り、単独最多に。「この年齢までやってて良かった。長くやってなければできない」と喜びを口にした。前半のコーナリングに課題を残したが「最低