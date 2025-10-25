◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、吉本ここね（25＝不二サッシ）が7バーディー、1ボギーの自己ベストとなる66をマークし、10位に浮上した。6番から3連続バーディーで勢いに乗ると、後半も13番から3連続。「夢中になってて…チャンスによくつきました」と振り返った。4連続を狙った16番でボギーを叩いたが