フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は先週に引き続いて「大相撲新世代」。未来の横綱・大関候補の力士たちが大集合した。１８０キロという驚異のサイズを誇る嘉陽は「生まれてから一回も痩せたことがない」と豪語。浜田が「一番増えたのはいつ頃ですか？」と聞くと、嘉陽は「中学から高校で体重が倍になって。６５キロから１３０キロになって。高校卒