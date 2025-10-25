マッチングアプリを利用している人の多くが「嫌な経験」をしたことがあると聞きます。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「マッチングアプリの利用実態」に関するアンケート調査によると、利用者の1割強が「恋人持ち」または「既婚者」であることがわかりました。【グラフ】マッチングアプリを利用していた当時、あなたに特定の交際相手はいましたか？（調査結果を見る）調査は、マッチングアプリ