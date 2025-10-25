世界スマートコネクテッドカー大会が18日、北京市で閉幕した。「知恵の結集無限のつながり」をテーマとした今回の大会では、スマートコネクテッドカーの新技術、新製品、新スタイル、新エコロジカルが網羅的に展示された。大会開催期間中、スマート路線バスや自動配送といった、スマートコネクテッドの応用シーンが注目を集めた。中国のスマートコネクテッドカー産業は近年、急速に発展しており、マルチシーンにおける応用という新