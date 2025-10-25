◆九州地区高校野球1回戦福岡大大濠1―4熊本工（25日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）福岡大大濠は5年ぶりの選抜大会出場が絶望的となった。下手投げのエース波多江遼音（2年）は7回2失点と力投。2回までに本塁打などで2点を失ったが、変化球をうまく使って4回から4イニング連続で三者凡退と修正。打線の援護がなく、7回に代打を送られた。「序盤に点を取られて、流れを持ってこられなかったのが悔いが残る。抑えてやろ