◆九州地区高校野球1回戦福岡大大濠1―4熊本工（25日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）熊本工の3番山口悠悟（2年）が先制打など2安打3打点の活躍で勝利の流れを引き寄せた。1回1死三塁で左前へ適時打を放ち先制点をあげると、2点リードの8回には1死満塁で中前へ運び2点を追加。勝利を決定づける一打となった。「1回は先制点を入れたら流れが来ると思っていた。守備も前に出ていたし楽な気持ちで打ちました」と振り返る。