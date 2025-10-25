◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク2―1阪神（25日、アイビー）ソフトバンクの育成ルーキー広瀬結煌内野手（18）が、二塁手として堅実な守備でアピールした。「9番二塁」でフル出場。初回に阪神の先頭打者、福島圭音の二ゴロを裁くと、2死一塁でアルナエスの打球を再びアウトにした。1点リードの9回は1死二塁のピンチで二ゴロ、続く2死二塁での二飛と危なげなく打球を処理した。「昨日（24日）と今日で、いいもの