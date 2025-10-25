【ジャカルタ＝工藤圭太】体操男子で１９歳の角皆（つのがい）友晴（順大）が２５日、ジャカルタで開かれている世界選手権の種目別平行棒決勝で、銀メダルを獲得した。初出場で予選３位通過となった角皆は、決勝でもメリハリのある減点の少ない演技で観客を魅了し、１４・５００点をマークした。