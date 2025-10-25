「第1回世界手打ちそば名人グランプリin富山」で、そばを打つ参加者＝25日午後、富山市そば道段位認定制度を実施する全麺協が25日、「第1回世界手打ちそば名人グランプリin富山」を富山市で開いた。全国から68人の愛好家が参加し、大分県豊後高田市で子どもにそば打ちを教える早田そのみさん（58）が総合部門の名人に輝いた。同制度での段位認定者は1万8千人を超え、腕を競い高める場を設けようと初めて開催。そば粉に水を加え