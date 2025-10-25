元乃木坂４６で女優の白石麻衣が２５日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。白石はインスタグラムを更新し、「『恋する警護２４時ｓｅａｓｏｎ２』第２話です里夏のロンドン生活が始まるよ」とつづると、パンツスーツ姿でピースする写真をアップ。この投稿には「可愛すぎます」「最近の演技、とにかく印象に残ります」「今後の展開がすごく気になります！楽しみで仕方ない！」「毎週の楽しみ」「ほんま