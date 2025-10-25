◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）日本シリーズ開幕戦を前に、世界でも珍しい男性ソプラノ歌手「ソプラニスタ」として活躍している岡本知高が球場の雰囲気を盛り上げた。ソフトバンク、阪神の選手が並ぶ中、華やかな衣装で登場した岡本が堂々と「君が代」を歌い上げた姿に、ネットでは賞賛の声が続々。「国歌斉唱が岡本知高さんだ！うめぇな〜やっぱ」「めちゃくちゃ荘