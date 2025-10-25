俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。ロングブーツにミニ丈のスカート姿を披露した。「皆様にお会いできて嬉しかったです」本田さんは、「Rakuten GirlsAward 2025 A/W ありがとうございました！！」といい、ガールズアワードでのオフショット3枚を投稿。「皆様にお会いできて嬉しかったです」と感謝のメッセージを寄せた。インスタグラムに投稿された写真では、1枚目で