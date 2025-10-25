大分市 ２５日 大分市中心部が様々な音楽で包まれるおおいた夢色音楽祭が25日から始まりました。 音楽の力で大分市中心部を盛り上げようと始まったおおいた夢色音楽祭は2025年で18年目を迎えました。今回は過去最多となる約240組のアマチュアアーティストが参加し、JR大分駅前や商店街など14か所に設けられた特設ステージでパフォーマンスが披露されています。ジャンルは様々で出演者たちは有名な曲のカ