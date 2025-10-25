白バイ隊員の運転技術を競う大会が25日、大分県大分市で開かれました。 この大会は白バイ隊員の運転技術の向上を目的に県警が毎年開催していて25日は交通機動隊などから約30人が参加しました。 白バイで障害物の間をすり抜け、運転の正確さとスピードを競います。 隊員たちは緩急をつけながら慎重に運転しつつも素早く白バイを操っていました。 ◆見学していた子供は「かっこ良かったし、すごかった」「（将来は）警察官