アイドルグループ「仮面女子」の元メンバーでタレントの上下碧さんとの結婚を発表した、お笑いコンビ「ファイヤーサンダー」の粼山祐さんが、自身のXを更新。婚姻届の証人の名を明かしました。【写真を見る】【 結婚 】元「仮面女子」上下碧＆「ファイヤーサンダー」粼山祐婚姻届の証人は「ヒコ姉に書いてもらいました！」粼山祐さんは、「証人はヒコ姉に書いてもらいました！」と綴り、1枚の写真を投稿。画像