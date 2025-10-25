県高校駅伝競走大会がきょう長井市で開かれ、女子は山形城北、男子は酒田南が優勝し、全国大会への切符を手にしました。 【写真を見る】都大路目指し熱いレース！ 県高校駅伝競走大会女子・山形城北男子・酒田南が優勝（山形） 女子は１０チームが出場、１区で山形城北の１年生井上佳奈が飛び出し、区間新記録の快走を見せます。 その後も山形城北がトップを譲らず、最終５区、３年の杉本遥が１時間１２分２１