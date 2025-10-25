ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー13年目のケビン・ガウスマン投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は12打数2安打1本塁打 2023年に放ったガウスマンからの一発 相手先発は、34歳の右腕ガウスマン。今季はチームト