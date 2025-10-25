◇MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)ドジャースとのワールドシリーズ第1戦に臨んだブルージェイズは6回、打線が奮起し一挙9得点。先勝したブルージェイズの先発・イェサベージ投手が試合を振り返りました。イェサベージ投手は今季9月にメジャーデビューし3試合の登板で1勝0敗の成績をマークした22歳。初回、先頭打者の大谷翔平選手から低めのスプリットで三振を奪うなど