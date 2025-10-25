幾田りらが、新曲「Actor」のミュージックビデオを10月29日（水）20:00よりYouTubeプレミア公開することを発表した。あわせてティザー映像も公開となった。本楽曲は2025年10月に配信リリースされ、現在毎週土曜23:00よりテレビ東京系列ほかで放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌として起用されている。作品への深い想いを込めて書き下ろされた本作は、日常の中で誰もが演じる“役”の奥にある感情や優し