乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」のアンダー曲のフォーメーションが25日、グループのYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて発表された。センターは5期生の五百城茉央が務める。【写真】初のアンダーセンターを務める五百城茉央の乃木坂46・五百城茉央の美しすぎるカット今回のアンダー曲に参加するのは全14名。フォーメーションは以下の通り。（3列目左から）伊藤理々杏、佐藤璃果、柴田柚菜、奥田いろは、黒見明香、岩本