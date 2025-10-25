本日10⽉25⽇にデビュー28周年を迎えたゆずが、 2026年5⽉より⾃⾝初の弾き語りアリーナツアーを開催することを発表した。発表が行われたのは、本日東京・有明アリーナで開催された＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ ITOCHU＞の公演中にて。＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞は2026年 5⽉4⽇(⽉・祝)の 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を⽪